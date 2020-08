Prefeitura de Santarém oferta diversas vagas para profissionais de nível fundamental

Por:Autor: Marli Portilho Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, localizado na Av. Marechal Rondon, nº 873, Prainha. Os interessados deverão se inscrever nos dias 04 e 05 de agosto de 2020, nos horários das 8h às 16h. Todos os candidatos inscritos no seletivo serão submetidos a análise curricular.

A Prefeitura de Santarém, no estado do Pará, está ofertando oito vagas imediatas para profissionais de nível fundamental. O seletivo também prevê 11 vagas para formação de cadastro reserva. De acordo com o edital nº 001/2020 , o vencimento oferecido será de R$ 1.045,00.

