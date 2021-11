Morre o piloto “Edinaldo Dutra” em acidente aéreo em Roraima

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ói, o Xuxa II” frase dita quando me via.

Professor Edinaldo como era conhecido em Novo Progresso, morreu em queda de avião em Roraima, na tarde desta sexta-feira 19 de novembro de 2021.Edinaldo era natural da cidade de Tarauacá no Acre. Deixou mulher e filhos. Não temos detalhes do acidente que ocasionou a morte do piloto!

A notícia do falecimento do aviador Edinaldo Dutra,58 anos, professor de muitos pilotos de Novo Progresso e região, foi postada nas redes sociais.

