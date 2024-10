Governo Federal antecipa pagamento do Bolsa Família em Novo Progresso e mais 12 municípios do Pará

Bolsa Família: antecipação do pagamento em 13 municípios do Pará – (Foto:Reprodução)

Uma boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família em 13 municípios do Pará! Devido à situação de emergência decretada pelo Governo Federal em razão da seca severa que atinge a região, essas famílias poderão receber o benefício de forma antecipada em outubro de 2024.

A antecipação do pagamento do Bolsa Família é uma medida adotada pelo governo em situações de emergência, como secas, enchentes ou outras calamidades naturais, que afetam diretamente as famílias beneficiárias. Esse processo tem o objetivo de garantir que as famílias tenham acesso mais rápido ao benefício, o que é fundamental para atender às suas necessidades básicas em momentos de crise.

Quais cidades serão beneficiadas?

A antecipação do pagamento do Bolsa Família será realizada nos seguintes municípios paraenses:

*Bannach

*Belém

*Itupiranga

*Juruti

*Muaná

*Novo Progresso

*Óbidos

*Oriximiná

*Pau D’Arco

*Prainha

*Santana do Araguaia

*Santarém

*Trairão

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Para consultar o calendário de pagamentos e verificar se você tem direito ao benefício, acesse o site da Caixa Econômica Federal. Lá, você encontrará a opção “Consultar famílias beneficiárias”. Basta inserir o Número de Identificação Social (NIS) e o CPF do responsável familiar para obter as informações desejadas.

Calendário Bolsa Família outubro 2024

Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 21 de outubro;

NIS final 3: 22 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 28 de outubro;

NIS final 8: 29 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

O que fazer em caso de dúvida?

Se você tiver alguma dúvida sobre a antecipação do pagamento do Bolsa Família, pode entrar em contato diretamente com a central de atendimento da Caixa Econômica Federal pelo telefone ou através do atendimento presencial em uma das agências. Lembre-se de ter em mãos o NIS e o CPF para facilitar o atendimento.

Além disso, fique atento às informações divulgadas pelo governo em seus canais oficiais, como o site do Ministério da Cidadania e as redes sociais. Essas plataformas costumam ser atualizadas com frequência e podem trazer informações importantes sobre o programa.

Com a antecipação dos pagamentos, espera-se que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam enfrentar a seca severa no Pará com um pouco mais de tranquilidade, tendo acesso aos recursos necessários para suas necessidades básicas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/06:20:59

