MORRE PREFEITO DE BARCARENA ANTÔNIO CARLOS VILAÇA

(Foto:Reprodução)- Morreu na madrugada deste domingo, dia 8 de setembro de 2019, aos 65 anos, o excelentíssimo prefeito do município de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça. O prefeito foi vítima de infarto fulminante.

Nascido 14 de julho de 1954, em Conselheiro Pena, Minas Gerais, Vilaça veio a Barcarena em busca de trabalho. Como sempre afirmava, começou sua carreira empresarial com carros e ônibus que tinham até mato dentro. Conseguiu se estabilizar e montou na Vila dos Cabanos a empresa Rodovilaça.

Vilaça se candidatou a primeira vez ao cargo de prefeito de Barcarena na campanha de 2008, mas João Carlos Dos Santos Dias saiu vencedor. Em 2012 tentou novamente e foi eleito. Em 2016 veio de novo para prefeito e se reelegeu.

Ficou marcado como um dos melhores prefeitos de Barcarena, onde construiu UBS em vários bairros da cidade. Construiu escolas, creches, fez a nova escola Maria Cecília, construiu praças, colocou iluminação pública nas ruas da cidade, asfaltou muitas vias do município e transformou o Festival do Abacaxi num dos maiores festivais do estado. Vilaça se preparava para construir a nova orla de Barcarena e a ajudar na construção do Santuário Paroquial a Nossa Senhora de Nazaré, a nova igreja Matriz da cidade que foi demolida.

O carisma de Vilaça também foi algo marcante para a população. Seja nos desfiles escolares, carnavais e no Festival do Abacaxi, o prefeito sempre era visto pulando no meio da população. No carnaval de 2019, o Jornal Barcarena entrevistou Vilaça questioando a presença constante dele do lado do público. “Quando a gente vai pra rua pedir voto para ser eleito, a gente está disposto a trabalhar pro povo. Mas pra trabalhar pro povo tem que estar junto do povo. E isso aqui é povo e eu sou o povo. Eu sou privilegiado de estar no meio das pessoas dançando e brincando. Eu estou feliz e é disso que eu gosto. É esse o prefeito que vocês tem”, disse o prefeito à reportagem sobre o carnaval.

Segundo a norma constitucional e a lei orgânica do município de Barcarena, o vice prefeito Paulo Alcântara, deve assumir o cargo de prefeito da cidade, até 31 de dezembro de 2020, quando terminaria o mandato ao lado de Vilaça.

Por: Jornal Barcarena

