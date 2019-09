Dia do Veterinário: cãozinho de rua vira mascote de Delegacia na Bahia

Rápido acolhimento é essencial para a sobrevivência dos animais de rua, alerta Médica Veterinária

Cerca de 139,3 milhões de animais no Brasil tiveram a felicidade de encontrar um lar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualizados pelo Instituto Pet Brasil, no ano passado. Porém, em uma contraditória realidade, muitos animais ainda vivem abandonados à espera de adoção.

Nesse contexto de abandono, o cachorro Cartucho, sem raça definida (SRD), hoje com oito meses de vida, foi encontrado em uma rua do município de Itaparica, na Bahia, ainda recém-nascido. Contudo, o seu destino mudou quando a sua luta para sobreviver sensibilizou um delegado da Delegacia de Itaparica e veterinários que o acolheram e possibilitaram uma recuperação feliz.

Sobrevivente à vida na rua, até ser encontrado e acolhido, agora Cartucho luta para se recuperar de uma leptospirose. Ele chegou, no começo desse mês de setembro, na clínica Planeta Animal, em Salvador, onde o seu estado de saúde comoveu a equipe de veterinários.

Resgate ágil

De acordo com a veterinária Gabriela, os cuidados com brevidade são fundamentais para a sobrevivência de animais, principalmente em estado grave, como o de Cartucho. A profissional explica, ainda, que cerca de 15% dos atendimentos realizados nas três unidades da clínica Planeta Animal na capital baiana, em 2018, foram de casos de emergências. “Quanto mais rápido for o atendimento, maiores as chances de manter o animal vivo. A recomendação é que os tutores encaminhem seu pet para o hospital veterinário imediatamente em situações como essa”, reforça Gabriela.

Boa recuperação

A torcida pela saúde do mascote da 19ª DP de Itaparica é grande, tanto que funcionários do local fizeram uma vaquinha para ajudar no tratamento do animalzinho que também contou com a solidariedade da equipe da clínica Planeta Animal.

“Ele está resistindo a esse desafio e tem grandes chances de voltar à vida normal. Conhecer a história de Cartucho nos move. Somos 10 veterinários aqui na clínica e todo mundo cuida dele. Essa melhora é validada a todos”, afirma a médica veterinária Gabriela Azevedo.

“Ele é um cachorro muito inteligente, companheiro e já atendia a alguns comandos como o de sentar. Ele é um verdadeiro guerreiro”, comemora o delegado Artur Guimarães, um dos responsáveis por acolher, inicialmente, o filhote.

Dia do Veterinário

O Dia do Médico Veterinário é comemorado anualmente no dia 9 de setembro, data que celebra a ação dos profissionais responsáveis por cuidar da saúde dos animais. Foi nesta mesma data, do ano de 1933, que o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou o Decreto Lei nº 23.133, que regularizou a profissão e o ensino da medicina veterinária no país.

