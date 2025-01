Morre presidente da Câmara de Sorriso; líderes manifestam profundo pesar; sepultamento amanhã

(Fotos: Só Notícias/Lucas Torres – assessoria e arquivo pessoal – atualizada 08:27h) – Só Notícias com Lucas Torres, de Sorriso

A coordenação de comunicação da câmara municipal acaba de confirmar o falecimento do presidente do legislativo, Gerson Luiz Bicego, que ocorreu às 5 horas, em um hospital em Sorriso, onde estava em estado grave, desde quinta-feira à tarde, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC isquêmico). O velório é previsto para o meio dia, no Clube Sorriso e o sepultamento deve ser neste domingo de manhã.

O quadro clínico dele se agravou muito desde ontem quando foi divulgado boletim médico com “inchaço e sangramento cerebral, requerendo cirurgia”, “evoluiu com complicações clínicas como instabilidade hemodinâmica grave e acidose metabólica (necessitando de medicações para manter a pressão arterial em níveis normais, e fazendo sessões de hemodiálise)”.

Gerson tinha 54 anos, estava no segundo mandato de vereador (primeiro foi de 2012 a 2016), foi vice-prefeito por dois mandatos consecutivos – 2017 a 2024), exercendo mandato como prefeito interino por mais de 15 vezes. Professor, Gerson (PL) foi vereador mais votado em outubro passado e, em seguida, eleito presidente da câmara. Ele presidiu o legislativo por duas semanas e a primeira sessão foi na última terça-feira.

Catarinense de Seara, Gerson e familiares residiam há vários anos em Sorriso. Formado em história, foi professor na rede pública. Ingressou na política como vereador e aceitou, em 2016, convite para ser candidato a vice de Ari Lafin sendo eleitos e, 4 anos depois, reeleitos. Carismático, conciliador, Gerson multiplicava alegria, paz e humildade.

Ontem, inúmeros amigos se uniram em oração por sua saúde. Religioso, Gerson por reiteradas vezes, publicamente, agradecia a Deus “pelo dom da vida. Agradeça pela oportunidade de ter uma família, por ter um amigo…” e, ao fazer uma reflexão da vida, resumiu: “nunca foi sorte, sempre foi Deus”.

Ao assumir a presidência da câmara, no último dia 1º, resumiu: “Assumimos com o compromisso de trabalhar em prol do município, juntamente com os novos representantes do Executivo, reafirmando a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de Sorriso e o bem-estar da população”.

Repercussão

O prefeito Alei Fernandes manifestou, em entrevista há pouco, profundo pesar. “Foi um grande político, um ser humano magnifico”, “nosso grande líder”. “Sorriso vai levar o Gerson pra sempre nos nossos corações”. Em rede social, ele também declarou. “Não consigo expressar a tristeza que todos nós estamos sentindo nesse dia. Peço a Deus que conforte a família, amigos e toda a população. Vai com Deus, professor Gerson, você fez história e nos ensinou muito”.

O ex-prefeito Ari Lafin manifestou “profunda tristeza que o nosso amado amigo, professor Gerson, nos deixou. Não há palavras para descrever tamanha dor que estamos sentindo. Que Deus conforte a família e a todos nós”.

O vice-prefeito de Sorriso, Acacio Ambrosini, manifestou que “Sorriso amanheceu de luto com a perda do nosso amigo, professor Gerson. Que Deus conforte a Dila, as meninas e console os nossos corações”.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, divulgou nota de pesar expressando “profunda tristeza”, “que sua memória seja sempre lembrada com carinho e que Deus conforte o coração de seus familiares”.

