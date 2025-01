Foto: Reprodução/Instagram | Ação rápida de Sabrina Luft resulta na prisão de ladrão e recupera item roubado. Veja o vídeo no fim da matéria.

Sabrina Luft, passo-fundense de 32 anos, mostrou sua habilidade em jiu jitsu ao desarmar e imobilizar um ladrão na cidade de São Paulo. O incidente ocorreu na última semana, quando a atleta, residente na capital paulista, foi alvo do criminoso.

Demonstrando coragem e técnica, Sabrina conseguiu conter o homem até que a Polícia Militar chegasse ao local. A prisão foi efetuada, e o objeto furtado retornou à vítima, graças à rápida ação da lutadora.

Em conversa com a Rádio Planalto, Sabrina relatou como o treinamento em artes marciais foi essencial para lidar com o assalto. Sua experiência garantiu que ela agisse com eficiência e segurança durante a situação.

O episódio reforça como o jiu jitsu pode ser uma ferramenta eficaz de autodefesa, destacando o impacto positivo do esporte na vida de seus praticantes em momentos inesperados.

Vídeo: Lutadora Gaúcha de Passo Fundo desarma e imobiliza ladrão com golpe de jiu jitsu no meio da rua Leia mais https://t.co/5uAGoent0W pic.twitter.com/D6kcyAAG65 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 18, 2025

Fonte: Rádio Planalto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/08:41:58

