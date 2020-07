Morre vereador e líder indígena de Jacareacanga vítima da Covid-19

Elinaldo Crixi Munduruku, 50 anos. (Foto:Divulgação) – Elinaldo Crixi Munduruku, de 50 anos, vereador e líder indígena no município de Jacareacanga, é mais uma vítima da covid-19.

O parlamentar faleceu nesta quinta-feira (9), por volta das 12h, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, onde estava internado há vários dias.

Ele estava entubado após ter seu quadro clínico agravado em decorrência de complicações advindas do novo coronavírus.

Ele foi eleito vereador na última eleição ocorrida no município, e sempre fez honrar seu compromisso com a comunidade indígena local.

“A morte de Elinaldo impactará profundamente no seio tribal onde era um destacado líder do clã Kirixi e uma considerada liderança indígena”, diz parte de uma publicação onde prestou-se pesar pela morte irreparável de Elinaldo.

Nota emitida pela Prefeitura de Jacareacanga

“Em nome do Prefeito Raimundo Batista Santiago, a Prefeitura de Jacareacanga, manifesta com imenso pesar o falecimento da liderança indígena Biribá e vereador Elinaldo Crixi, ocorrido na manhã desta quinta-feira em Santarém.

Além de vereador, Elinaldo Crixi, era uma das grandes liderança indígenas, muito bem visto na comunidade Munduruku e entre os Jacareacanguense. Queremos expressar nesse momento nossos sinceros sentimentos a família e amigos, e a toda nação Munduruku do nosso município.

Reitero nossa homenagem a essa grande liderança Munduruku onde era muito respeitado em nosso município, destacou o Prefeito Raimundo Batista Santiago”.

Em razão do falecimento do vereador Elinaldo Crixi, a Prefeitura de Jacareacanga, decretou 3 (três) dia de luto.

