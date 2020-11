Motociclista atropela homem, foge e deixa vítima com graves ferimentos em Itaituba

O acidente ocorreu por volta das 19h50 desta quinta-feira (19), na estrada do Ramal Jacarezinho que liga vários bairros distantes de Itaituba.

De acordo com informações, a vítima retornava de uma pescaria e seguia a pé junto com sua mãe e o filho, quando foram surpreendidos por uma motocicleta.

O motociclista, ainda não identificado, aparentemente com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, estava em uma Fan de cor Preta. Após a batida, ele evadiu-se do local sem prestar socorro. Segundo relatos o motociclista teria caído e logo levantou com a moto sem o farol e outras peças quebradas em direção a travessa Raimundo Preto.

Agentes da Coordenadoria de Trânsito do Município (COMTRI) estiveram no local para controlar o trânsito e colher informações na tentativa de localizar o causador do acidente.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro a uma vítima identificada como Ailton Barros dos Santos, de 38 anos, que sofreu fratura exposta na tíbia esquerda, suspeita de fratura na costela e teve escoriações pelo corpo.

Após os atendimentos pré-hospitalares, ele foi conduzido para a emergência do hospital Municipal para avaliação médica.

Moradores relataram a nossa equipe que é constante o registro de acidentes naquele perímetro, sobretudo pelo fato da inexistência de iluminação pública.



