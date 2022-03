Motociclista fica gravemente ferido após colisão com pedestre em Novo Progresso

Acidente foi na avenida Dr. Isaias Antunes na manhã deste domingo, 20 de março de 2022 em Novo Progresso. (Foto: Reprodução Progresso ao vivo)

Motociclista precisou ser reanimado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.

Um motociclista identificado sendo Issac Pereira de Oliveira de 19 anos, ficou gravemente ferido após colidir com sua moto Honda Fan de cor preta em uma pedestre na manhã deste domingo, 20 de março de 2022 na avenida Isaias Antunes em Novo Progresso.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta das 5h30, duas pessoas trafegavam pela via e foram atingidas pelo motociclista, uma pedestre ficou ferida com lesões pelo corpo o motociclista ficou no solo inconsciente e precisou ser reanimado pelos profissionais da saúde do SAMU. Com a colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura, e precisou ser reanimado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.

Ele foi conduzido com vida ao Hospital Municipal, onde permanece sob cuidados médicos.

A outra vítima uma mulher (não identificada) foi socorrida pelo SAMU e deu entrada no atendimento de emergência do Hospital municipal, com escoriações pelo corpo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2022/07:37:57

