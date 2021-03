Motorista é preso com camionete adulterada em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – NOVO PROGRESSO – POLÍCIA MILITAR APRESENTA CAMINHONETE ADULTERADA E MOTORISTA, NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.

A Polícia Militar, apresentou no dia 22 de Março de 2021, por volta das 11h47min, um veículo sendo uma caminhonete, a qual a princípio estava sob suspeita de adulteração.

O veículo suspeito sendo de Marca/Modelo Ranger, placa PBK-8475, circulava em vias públicas de Novo Progresso/PA, pelo atual proprietário, identificado como “Alexandre S. Andrade”, o qual durante a abordagem, na localidade do Bairro Rui Pires de Lima, foi informado da situação.

A localização do veículo foi possível, após um senhor ter recebido uma multa no seu veículo que estava em Brasília, sendo que o veículo autor da infração e possivelmente clone estaria rodando nessa localidade. O qual a vítima informou aos policias que teria levado o veículo que possui até a polícia cívil do Distrito Federal, tendo provas que seu veículo era o original.

Com as informações apuradas, os polícias militares lograram êxito na localização e apreensão do veículo, que agora se encontra apreendido no pátio da delegacia de Polícia Civil, aguardando passar por pericia, pelos peritos do Renato Chaves. O condutor do veículo clonado, sendo o nacional Alexandre, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, junto ao veículo o qual foi enquadrado por recepção culposa e sido liberado posteriormente.

Reportagem: Jailson Rosa para Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...