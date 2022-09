Motociclista morre ao ser atingido por carro que fazia ultrapassagem na BR-308 no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Moradores próximo ao local do acidente ficaram revoltados com o acidente e destruíram o carro do motorista envolvido na batida, conforme mostrou o Jornal Liberal 1ª Edição desta segunda-feira.

Adalto dos Santos Maciel, de 38 anos, estava sozinho na moto e morreu no local do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A câmera de monitoramento flagrou quando três veículos, incluindo uma van de passageiros, tentam ultrapassar uma moto no km 198 da BR-308. Um dos carros acabou batendo de frente na moto que vinha no sentido contrário.

Um motociclista morreu em um acidente na BR-308 em Bragança, no nordeste do Pará, na tarde de domingo (4). Imagens divulgadas nesta segunda-feira (5) mostram a colisão e que a moto foi atingida por um carro que fazia uma ultrapassagem em local proibido.

You May Also Like