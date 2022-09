Inconformado com término, homem mata ex na frente das filhas de 5 a 1 ano em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Politec foi acionada e o corpo encaminhado para perícia. O suspeito ainda não foi encontrado. (Com informações do Repórter MT).

O assassino agiu de forma premeditada. À Polícia Militar, testemunhas disseram que Neif estava escondido por perto, esperando o momento em que a vítima ficasse sozinha em casa para se vingar, porque não concordava com o fim do relacionamento.

Janaína ficou em casa sozinha com as filhas depois que os pais dela saíram para ir à igreja. Foi neste momento em que o ex-marido se aproveitou para invadir o imóvel e atirar contra a ex-mulher.

(Foto: Divulgação) – Janaina Aparecida Martins Filho, de 24 anos, foi assassinada pelo ex-marido, Neif Schanadelbach, de 31 anos, em Gaúcha do Norte (595 km ao norte de Cuiabá), na manhã deste domingo (4). O crime aconteceu dentro da casa e em frente às filhas do casal, uma de 5 anos e outra de 1 ano e 6 meses.

