Motociclista morre após colisão de duas motocicletas na BR-230

Motos envolvidas no acidente – Foto: Reprodução

O outro motociclista foi encaminha para o HRPT em estado grave

Uma mulher morreu após sofrer um grave acidente na BR-230, em Anapu, no sudoeste do Pará, na noite deste domingo (6). A colisão entre duas motos aconteceu por volta das 19h, quando a vítima retornava da Vila Nazaré, que fica cerca de 15 km da cidade.

Um parente da vítima relatou que ela estava voltando da vila, onde tem outros parentes e costuma visitá-los, além de fazer trabalhos de evangelização, e sempre retornava cedo por conta do perigo de circular na rodovia altas horas da noite. Ninguém sabe ao certo como a colisão aconteceu.

A vítima foi atingida quando estava a cerca de 5 km de Anapu. Um motorista teria relatado que uma ultrapassagem irregular feita pelo outro condutor provocou a colisão e no choque a Claudiene da Cruz Kleme foi arremessada para a lateral da pista.

A violência da batida provocou ferimentos graves na vítima que bateu a cabeça com força no chão e quando foi socorrida por populares já estava sem vida. O outro motociclista não foi identificado, ele também foi arremessado e ficou no chão até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e em seguida foi levado para o hospital, mas seu estado era muito grave e ainda na noite de domingo (6) ele foi transferido para um leito no Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira. Casada, a vítima deixa uma filha adolescente. Policiais militares de Anapu atenderam à ocorrência. O caso é investigado pela delegacia do município.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/17:23:46

