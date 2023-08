Lula chega a Belém para Cúpula da Amazônia

Presidente brasileiro também deve se reunir com Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), além de ter reuniões com presidentes de outros países amazônicos. (Foto:Reprodução).

O presidente Lula chegou a Belém na tarde desta segunda-feira (7). Na capital, ele participa da Cúpula da Amazônia, que reúne líderes dos países amazônicos para discutir questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região na terça (8) e quarta-feira (9).

“Cheguei, Belém. A partir de terça me encontrarei com os presidente dos países amazônicos para discutir a preservação e desenvolvimento da nossa floresta “, informou o presidente em uma rede social.

Com uma trilha sonora de carimbó, ritmo paraense, Lula publicou um vídeo da sua chegada no aeroporto – veja acima.

Acompanhando da primeira dama primeira-dama Janja da Silva, o presidente pousou no aeroporto Val-de-Cans onde foi recebido pelo prefeito da capital, Edmilson Rodrigues (Psol). Ele foi direto para um hotel.

No local, Lula tem uma reunião com a Secretária-Geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), María Alexandra Moreira Lópezal de Cans.

O fortalecimento da OTCA devem estar na pauta das reuniões entre as autoridades na Cúpula.

O presidente também tem nesta segunda-feira (7) reunião bilateral com a Presidenta da República do Peru, Dina Boluarte.

Entre os tópicos de discussões na Cúpula, a partir de terça, além da OCTA e políticas públicas amazônicas, deve estar também a definição de uma meta conjunta para a redução do desmatamento entre esses países.

No encontro, os presidentes devem avaliar também documentos elaborados durante o Diálogos Amazônicos, realizado de sexta (4) a domingo (6) também em Belém em que ministros, outras autoridades além de sociedade civil debateram temáticas ligadas à região, como melhoria de políticas públicas, proteção de povos originários, mercado de carbono, consumo energético, além de garimpo ilegal e desmatamento.

Além de presidentes da região Amazônica, outros países, como a Noruega, confirmaram presença.

Para o governo do Pará, o diálogos Amazônicos, chamado de pré-Cúpula, já foi um espécie de teste para a Cop 30. Realizar a Cúpula em Belém reforça o teste e a liderança do Brasil na geopolítica amazônica.

O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre este protagonismo brasileiro ao fazer um balanço sobre ao Diálogos Amazônicos.

“Uma coisa é o Brasil fazer esse chamamento, outra coisa é o Brasil liderar um movimento de oito países que possam envolver logo outros que têm a mesma pressão global de responsabilidade sobre as mudanças climáticas”, disse.

Antes de vir a Belém, o presidente passou por Santarém, no Oeste do estado, onde inaugurou a infovia e também assumiu compromisso de concluir asfaltamento da BR-163, que liga Santarém a Cuiabá (MT). O presidente também visitou o Navio Hospital Escola Abaré, ligado à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/17:30:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...