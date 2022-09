Motociclista morre após ser atingido por caminhão que avançou preferencial em Alenquer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A família do responsável pelo acidente informou à polícia que ele comparecerá na delegacia acompanhado de um advogado. (Com informações de Alan Martins, g1 Santarém e região — PA).

José sofreu vários ferimentos e estava no chão inconsciente. Uma ambulância com equipe médica foi acionada para socorrê-lo.

Informações de populares repassadas aos agentes, dão conta de que a vítima pilotava a motocicleta na rodovia quando o caminhão, que avançou a preferencial, atingiu a traseira da moto provocando o acidente. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações do Departamento de Trânsito de Alenquer, uma equipe foi acionada por volta das 12h05 para atender uma ocorrência de um acidente de trânsito que havia acontecido no km 6 da PA-427.

Um motociclista, identificado como José Humberto de Matos, morreu após seu veículo ser atingido por um caminhão no início da tarde de sábado (24) em Alenquer, oeste do Pará. O acidente aconteceu no km 6 da PA-427.

