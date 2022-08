Motociclista quebra o pescoço ao bater em caixa de entulho no Pará

Motociclista quebra o pescoço e morre em acidente em Parauapebas -(Foto:Reprodução / Site Zé Dudu)

Ele bateu contra uma caixa de entulho

Após o acidente, a moto de Eliandro Souza que morreu ao perder o controle do veículo.

O motociclista Eliandro Ferreira Souza, de 55 anos, morreu em acidente de moto, na noite desta sexta-feira (19), na rua Novo Paraíso, no bairro Betânia, em Parauapebas, município do sudeste do Pará. Com informações do site Ze Dudu.

Pessoas que viram o acidente disseram que Elisandro trafegava em alta velocidade e teria perdido o controle da motocicleta, ao desviar de um veículo que vinha em sentido contrário.

A moto descontrolada subiu em um monte de barro, na margem da pista, indo de encontro a uma caixa de entulho, Elisandro bateu a cabeça e quebrou o pescoço.

As pessoas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), no entanto, os socorristas já encontraram a vítima sem vida.

A Polícia Civil e o IML também enviaram equipes ao local do acidente e foram feitos os procedimentos de praxe, como levantamento da área e a remoção do corpo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/08/2022/08:05:53 com informações de O Liberal

