Homem é preso por receptar cerca de R$ 90 mil em bicicletas roubadas no Pará

A prisão em flagrante foi feita sexta-feira, 19, Dia Nacional do Ciclista – (Foto:Divulgação / Polícia Civil)

Duas das bicicletas apreendidas foram devolvidas. O material é avaliado em R$ 20 mil.

No Dia Nacional do Ciclista, um homem foi preso em flagrante, suspeito de receptar bicicletas de luxo roubadas de um condomínio, em Belém. Identificado como Alex Valério Sousa de Souza, o suspeito responde também por falsificação de documento particular e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil do Pará (PCP) estima que o material apreendido com o suspeito equivale, aproximadamente, a R$ 90 mil. A prisão ocorreu na última sexta-feira (19).

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, que chegou até o caso a partir de denúncias de que várias bicicletas haviam sido furtadas de dentro de um condomínio, cuja localização não foi informada. Pelo menos duas bicicletas, estimadas em R$ 20 mil, foram devolvidas ao dono, que afirmou que havia sido furtado há pelo menos quatro meses.

O registro da prisão em flagrante informa que, quando a equipe policial o interceptou, Alex negou as acusações e chegou a apresentar um suposto recibo, tentando comprovar que as bicicletas pertenciam a ele. Após a análise do documento, a polícia chegou a conclusão de que o recibo era falso.

As investigações chegaram ao entendimento de que Alex receptava e depois vendia as bicicletas roubadas. Assim, em uma segunda abordagem ao suspeito, os policiais realizaram a prisão em flagrante, encontrando também em sua residência, além de uma bicicleta inteira, um quadro de bicicleta de luxo desmontado e uma arma de fogo.

Após a prisão, Alex chegou a dar a localização de um comprador de uma das bicicletas roubadas, o qual foi ouvido pela polícia e, em seguida, devolveu o produto alegando não ter conhecimento da procedência do bem vendido por Alex.

Alex também informou o paradeiro de outras duas bicicletas, que estavam escondidas na casa de parentes. Desta forma, a Polícia conseguiu recuperar quatro bicicletas de luxo e um quadro de bicicleta desmontado. Estima-se que o valor dos objetos recuperados some aproximadamente R$90 mil.

O suspeito foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.

