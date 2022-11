Prefeito de Oriximiná é preso por ameaças, disparo e posse ilegal de arma durante operação do Gaeco

William Foncesa (Delegado Fonseca) prefeito de Oriximiná — Foto: Geovane Brito/g1/Arquivo

William Fonseca ainda fez três disparos de arma de fogo no seu celular que era alvo de busca e apreensão.

O prefeito de Oriximiná, no oeste do Pará, William Fonseca, foi preso nesta terça-feira (29) pela manhã, na residência dele, durante operação “Eu amo Oriximiná” deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI).

“Eu amo Oriximiná” é a frase das camisas personalizadas que o prefeito William Fonseca usa como uma espécie de uniforme no dia a dia e também nos eventos para os quais é convidado.

A ação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em relação a telefones, documentos e HDs, celulares, referente a um processo que tramita em segredo de Justiça, enfrentou a resistência do prefeito William Fonseca.

O g1 apurou que a operação investiga indícios de fraude em licitações na gestão de William Fonseca, assim como, de desvio de recursos públicos.

De acordo com nota emitida pelo Gaeco, ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do prefeito de Oriximiná, houve resistência por parte dele, que deu três tiros em um aparelho de celular de sua propriedade, destruindo o equipamento que era alvo da busca e apreensão.

Ainda de acordo com a nota, William Fonseca também fez ameaças de morte contra integrantes da equipe que cumpria o mandado judicial.

“Foram encontradas na residência do prefeito cinco armas, sendo que duas eram de uso da polícia civil, duas outras regulares de sua propriedade e uma carabina ilegal”, informou o Gaeco.

Após a confusão, o prefeito foi conduzido para a delegacia de Oriximiná, onde foi ouvido pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, disparo ilegal de arma de fogo, ameaça de morte, desobediência e resistência, além de destruição de provas.

William Fonseca deve passar por audiência de custódia e pode ser colocado em liberdade, caso a justiça arbitre fiança.

O g1 fez contato telefônico com a assessoria do prefeito William Fonseca, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. (Com informações do Gaeco).

