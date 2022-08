Motoqueiro mata jovem a tiros no Pará

O suspeito supostamente trajava uma jaqueta preta e estaria de capacete com a viseira fechada – (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

A polícia ainda não divulgou se Dionatha tinha envolvimento com algum tipo de crime que pudesse culminar com o assassinato.

Um jovem identificado como Dionatha Carvalho da Silva foi morto a tiros na noite da sexta-feira (26), por volta das 18h30, no setor Ipiranga, em Redenção, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, as guarnições foram acionadas para atender a uma ocorrência de baleamento. No local indicado, encontraram o rapaz caído ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas apenas constatou o óbito de Dionatha.

Moradores disseram à PM que a vítima teria acabado de sair de sua residência, localizada próximo do local do homicídio, quando os tiros foram ouvidos. Conforme apurado pela Polícia Militar, o autor do crime teria sido um homem em uma motocicleta vermelha, sem placa. O suspeito trajava uma jaqueta preta e estaria de capacete com a viseira fechada.

Ainda de acordo com informações repassadas à PM, o atirador teria efetuado, pelo menos, seis disparos contra Dionatha, fugindo na sequência. A cena do crime foi preservada, até a chegada da Polícia Civil e Polícia Científica do Pará. O crime ainda é cercado de mistérios, mas deverá ser esclarecido pelas autoridades policiais, que fazem diligências para coletar mais informações sobre o ocorrido. A polícia ainda não divulgou se Dionatha tinha envolvimento com algum tipo de crime que pudesse motivar o seu assassinato.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/08/2022/08:05:53

