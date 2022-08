Corpo do Delegado da Polícia Federal que morreu baleado durante operação de combate aos crimes ambientais no MT ,é transladado para Brasília

Corpo do delegado da Polícia Federal que morreu em Mato Grosso é transladado para Brasília (foto:Reprodução)

O sepultamento do delegado da Polícia Federal de Mato Grosso, Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, será neste domingo à tarde, às 16h30, no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal, em Brasília. Ele morreu baleado, ontem à noite, durante uma operação ambiental na região de Aripuanã. Ele era o chefe da delegacia de crimes ambientais desde setembro do ano passado.“O delegado usava colete a prova de bala, mas a bala acertou a cabeça”.

Uma breve homenagem ocorreu, esta tarde, no aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande, com dezenas de colegas de profissão e amigos que foram prestar as últimas homenagens. Sob aplausos e com a bandeira da PF no caixão, o velório durou algumas horas e Roberto foi trasladado para Brasília.

Conforme Jornal Folha do Progresso já informou, a assessoria da PF informou que, na abordagem a um caminhão que estava transportando madeira, o caminhoneiro não teria parado e avançou na direção dos policiais. Foram feitos disparos no caminhão, uma bala ricocheteou e atingiu o delegado, que não resistiu. O delegado usava colete a prova de bala, mas a bala acertou a cabeça. As circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

O delegado estava trabalhando em Mato Grosso há mais de um ano na operação Onipresente, que combate desmatamento e retirada de madeira em terras indígenas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/08/2022

