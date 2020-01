Motoqueiro morre após avançar sinal e ser atingido por carro na Rui Barbosa

Vítima não resistiu e morreu no local do acidente.(Foto | Via Whatsapp)

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (28), em um grave acidente na esquina da avenida Rui Barbosa com a travessa Antonio Justa, no bairro do laguinho, em Santarém. A vítima foi identificada como José Messias Lopes Malheiros.

Segundo testemunhas, o motociclista transitava pela travessa em direção a avenida e acabou avançando o sinal. Ele foi atingido por um carro que trafegava na preferencial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local do acidente.

O Instituto de Perícias Científicas foi acionado para remover o corpo.

Por:DOL / Com informações de Edney Silva;terça-feira, 28/01/2020, 13:37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...