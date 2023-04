Corpo em estado de decomposição é encontrado em igarapé de Altamira (PA)

(Foto: Douglas Duque) – O corpo de uma mulher, em estado avançado de decomposição, foi encontrado no ínicio da tarde deste domingo, 2, no igarapé Panelas, no bairro Laranjeiras, em Altamira, sudoeste paraense.

Segundo informações do perito criminal, Douglas Duque, o corpo estava em avançado estado de putrefação e a vítima estava com uma corda amarrada na cintura. Ainda segundo ele, espera-se que algum familiar apareça para fazer o reconhecimento e identificação da vítima, para em seguida fazer a coleta do material genético.

A Polícia Militar foi acionada , compareceu ao local e acionou a Polícia Científica, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para auxiliar na remoção do cadáver. Devido ao estado do corpo, não é possível afirmar se a vítima apresentava lesões ou perfurações de projéteis.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Romanews em 03/04/2023/11:10:12

