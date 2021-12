Motorista com sinais de alcoolismo da ré e derruba poste em Altamira

O Corpo de Bombeiros de Altamira foi acionado por volta das 17h30min deste domingo, 19 de dezembro de 2021, para atender um acidente de trânsito que terminou com um motorista derrubando um poste de energia elétrica na rua Belo Monte no Bairro Brasília. (Fotos: Reprodução)

Conforme informações preliminares de testemunhas no local, o motorista da caminhonete apresentava visíveis sinais de ter embriaguez (ingerido bebida alcoólica), ele teria subido a rua que é uma ladeira e ficado parado por alguns segundos, logo após teria engatado a macha ré no veículo e foi daí que ele acabou batendo no poste que veio abaixo.

Na caminhonete estava um casal que conseguiu sair do veículo sem serem atingido pela fiação de alta tensão e antes da equipe do Socorro chegar no local. O Demutran foi o primeiro que chegou no local, devido os cabos estarem energizados, toda a área foi isolada e a equipe concessionária de energia acionada para os procedimentos de retirada da fiação elétrica do meio da via.

Para a Polícia Militar que esteve no local, o motorista teria informado que a caminhonete apresentou falha mecânicas de freio e ele acabou atingido com a traseira do veículo no poste. Porém, de acordo com informações, após uma conversa com o condutor foi constatado que ele apresenta sinais de alcoolemia.

O motorista foi encaminhado até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi submetido ao teste do bafômetro e logo após o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Felizmente foram apenas danos materiais e patrimônio público sem vítimas.

