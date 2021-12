Motorista de app e amigo somem em viagem ao Pará

Kaio Vinicius e Antônio Alexandre saíram para buscar um passageiro em Marabá, mas desapareceram. Carro foi encontrado carbonizado nesta quinta-feira.

Kaio e Antônio saíram de Teresina no dia 2. Última localização dos dois foi na cidade de Grajaú, no Maranhão. (Foto| Reprodução)

Dois jovens do estado do Piauí estão desaparecidos desde que saíram de Teresina com destino a Marabá, no sudeste paraense. Kaio Vinicius Carvalho Medeiros, 24, que é motorista de aplicativo, e o amigo, Antônio Alexandre da Silva Santos, 22, saíram de Teresina para buscar um passageiro na cidade paraense no dia 2 de dezembro.

Após alguns dias de buscas, a Polícia Civil do Pará encontrou, na quinta-feira (16), o veículo onde os dois jovens viajavam. O carro estava carbonizado em uma estrada vicinal no município de São João do Araguaia, região sudeste do Pará.

“Hoje recebemos a informação só de que a Polícia Civil encontrou o carro do meu filho queimado em uma cidade do Pará. Só que não foram encontrados corpos. Até o momento não sabemos se eles estão vivos ou mortos”, afirmou Cristiane, a mãe de Kaio, através de suas redes sociais.

Segundo familiares, Kaio costumava sempre realizar viagens interestaduais, principalmente nos estados do Nordeste e desta vez teria convidado o amigo Antônio para lhe fazer companhia.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso para tentar entender o que aconteceu com as vítimas e se elas estão vivas.

sexta-feira, 17/12/2021

