Paraense está desaparecida no Tocantins há sete dias

A jovem Thalia de Lima Costa, de 24 anos, está desaparecida. (Foto| Reprodução)

FAMÍLIA FAZ APELO – A jovem saiu para encontrar um amigo e desde então não entrou mais em contato com a família

Uma família paraense está vivendo momentos de incertezas e angústia após o desaparecimento de uma jovem de apenas 24 anos.

Thalia de Lima Costa é moradora do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, e há dois meses informou para a família que iria se mudar para Guaraí, no Tocantins, com umas amigas, em busca de emprego.

De acordo com a família, durante esses dois meses, todos os dias, a jovem ligava para os familiares. “Todo dia ela ligava para a mãe, mas, desde o dia 11 de dezembro, ela não entrou mais em contato”, afirma a tia da jovem, Rosilene de Lima.

Ela conta que uma amiga de Thalia entrou em contato com um familiar pelas redes sociais, pedindo o contato da mãe da jovem. “Ela ligou e disse que no sábado a Thalia disse que ia sair com um amigo e desde lá não apareceu mais”, afirma.

Desde o dia 11 de dezembro o telefone da jovem está desligado e nenhum familiar ou amigo conseguiu contato.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado por uma amiga da jovem na Delegacia de Polícia Civil de Guaraí. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato com os familiares pelos telefones (91) 9 9330-7373 ou 99167-0716.



Autor: Diário Online/sexta-feira, 17/12/2021, 17:59

