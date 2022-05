Motorista de careta morre em colisão frontal com outra carreta na Rodovia BR 163 no Pará;Vídeos

Duas crianças estavam com o motorista sendo socorridas com vida! (Fotos:Via WhatsApp- Adelar Behlling)

Um homem, motorista da Transportadora FLORAIS, com base em Novo Progresso, morreu em um acidente, que acabou envolvendo quatro carretas na tarde desta terça-feira, 24 de maio de 2022, na rodovia BR 163, próximo à cidade de Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará.

Conforme a informação o motorista da Florais, saiu de Sinop (MT), tinha destino o porto de Miritituba (PA), perdeu o freio do caminhão em uma curva da rodovia Cuiabá / Santarém , ele avisou via rádio, acabou perdendo o controle da direção, colidindo de frente com a carreta, quatro caminhões se envolveram no acidente. Com o motorista havia duas crianças socorridas com vida, passam bem.

As carretas estavam carregadas com grãos de milho e soja, que se espalharam pela pista.

Motorista que passou pelo local gravou video e postou nas redes sociais.

25/05/2022

