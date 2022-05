Quadrilha que cometia diversos crimes é preso em Brasil Novo, no Pará

Policiais prenderam seis suspeitos durante ação. — Foto: Ascom PC

Polícia prendeu seis pessoas por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, estupro de vulnerável e crime ambiente

Um grupo criminosos com seis pessoas foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, estupro de vulnerável e crime ambiental. A prisão foi em Brasil Novo, sudeste do Pará, e foi divulgado na terça-feira (24) pela Polícia Civil (PC) (As informações são do g1 Pará — Belém)

A equipe de policiais civis, com apoio dos militares, encontraram no último domingo (22) a residência onde os criminosos comercializavam drogas de forma ilícita.

No local, foram apreendidas pedras de crack, uma arma de fogo e uma gaiola com um pássaro. Além disso, um dos integrantes foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menor de 12 anos de idade.

Segundo a corporação, após todas as medidas cabíveis, os acusados foram conduzidos à delegacia do município. Ambos estão à disposição do Poder Judiciário. As idades, identidades e o que alegaram não foi informado pela polícia.

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...