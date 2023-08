Motorista de picape é executado a tiros em Marabá

Pelo menos 15 tiros foram disparados contra Carlos Silva Rodrigues, de 32 anos, que morreu na hora. (Foto:Reprodução / Correio de Carajás)

Uma mulher de 56 anos estava no banco do carona, perto da vítima, e presenciou todo crime

Carlos Silva Rodrigues, de 32 anos, foi morto a tiros, nesta sexta-feira (18), enquanto estava dentro de uma picape na estrada que liga o Núcleo Morada Nova à Vila Murumuru, que fica em Marabá, no sudeste do Pará.

Segundo o Correio de Carajás, pelo menos, 15 tiros teriam sido disparados contra a vítima, o que evidencia um crime com características de execução. Os suspeitos, que são dois, até a última atualização desta matéria não tinham sido encontrados ou identificados.

A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local do crime, após ter sido acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP-190), para atender o homicídio. Ao chegarem no endereço, viram que Carlos tinha sido atingido por vários disparos de arma de fogo 9mm, enquanto dirigia o veículo.

Perto da vítima, no banco do carona, estava Adenie Bernarda dos Santos, de 56 anos, que testemunhou o crime. Ela relatou que dois homens tiveram envolvimento na morte do motorista da picape. Os suspeitos estavam em uma moto Honda Bros vermelha. Um deles desceu do veículo e atirou contra Carlos.

Os militares isolaram e preservaram a cena do crime até a chegada das polícias Civil e Científica. Por nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que “equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá fazem buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime” e que testemunhas disseram que “a vítima foi morta a tiros depois de ser seguida por dois homens em uma motocicleta”.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/17:56:21

