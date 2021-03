Motorista flagra jovem empinando moto na avenida Jamanxim em Novo Progresso

Moto usada por jovem que passou rotatória. (Foto: Reprodução)

Um motorista enviou vídeo para redação do Jornal Folha do Progresso onde flagrou jovem em motocicleta empinando uma moto na avenida Jamanxim (centro) próximo a rotatória nas proximidades do supermercado Tradição em Novo Progresso. Conforme o motorista o flagra foi no dia 12 de fevereiro de 2021.

No vídeo duas motos seguem pela avenida uma delas sai empinando até cruzar a rotatória da avenida jamanxim com Orival Prazeres. De acordo com o motorista, esta cena é constante nas ruas de Novo Progresso, a polícia tinha que coibir isto, relatou.

Assista ao vídeo

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...