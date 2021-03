Bandido rouba celular de mulher, mas é atropelado pelo namorado da vítima (veja o vídeo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O criminoso não se feriu com gravidade, pois conseguiu sair correndo, sendo perseguido pelo motorista, namorado da vítima. Mais à frente, o assaltante foi pego por populares que lhe aplicaram um “corretivo”. O marginal, com várias passagens na polícia, não teve o nome e nem a imagem divulgada por conta da lei que protege os criminosos. Ele foi preso, mas antes teve de ser atendido pelo SAMU, por causa da surra que ganhou dos populares revoltados.

Porém, o namorado da moça, que estava chegando, viu a ação do criminoso e jogou seu carro em cima dele, que caiu no chão.

Um bandido foi preso após roubar um celular da mão de uma mulher, no município de Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória. O crime aconteceu na quarta feira, dia 24, às 17:27h. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região. No vídeo, aparece uma mulher, que segundo depoimento na polícia, estava esperando o namorado que vinha buscá-la de carro. De repente, um homem aparece de bicicleta, pega o celular da mão da vítima e foge.

You May Also Like