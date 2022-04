Motorista morre carbonizado em acidente entre duas carretas na BR 163 próximo ao distrito de Moraes Almeida no Pará;Vídeo

Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo em acidente envolvendo dois veículos na rodovia BR 163 próximo ao distrito de Moras Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no Pará.

Colisão ocorreu agora a pouco entre duas carretas.

Um motorista morreu carbonizado após sofrer um acidente envolvendo duas carretas e um carro na BR-163, na região de do distrito de Moraes Almeida na tarde desta terça-feira, 19 de abril de 2022. Os condutores não foram identificados, a carreta que pegou fogo tem placa do bitrem da cidade de Itaituba.

Conforme informações de motorista via WhatSApp, a carreta colidiu de frente com outra que seguia sentido Miritituba, o veículo desceu a ribanceira e pegou fogo, o motorista morreu carbonizado, outro motorista está preso as ferragens, estado de saúde não foi divulgado.

Populares estão no local e ajudam na remoção do motorista, o trecho não tem atendimento de Corpo de Bombeiros e policia rodoviária Federal.

19/04/2022/18:00:59

