Um motorista morre e outro sobrevive em acidente entre uma carreta e caminhão na BR 163

Motorista morreu após carreta pegar fogo em acidente envolvendo dois veículos na rodovia BR 163 próximo ao distrito de Moras Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no Pará.

Motorista morre em acidente entre uma carreta Bi trem e um caminhão Mercedes placa AEU OD37 da cidade de Maringa -PR, de cor amarela na BR 163 próximo ao distrito de Moraes Almeida no Pará ( Vídeo abaixo). No video relata que o motorista morreu carbonizado, a informação não procede, ele saiu do caminhão antes de pegar fogo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, a caminho do hospital.

Colisão ocorreu nas proximidades do Distrito de Moraes Almeida, distante 100 km de Novo Progresso-PA.

Um vídeo relata o acidente e postado nas redes sociasi, diz que motorista morreu carbonizado, mas, na verdade, morreu a caminho do Hospital.

Um motorista morreu c após sofrer um acidente envolvendo duas carretas e um carro na BR-163, na região de do distrito de Moraes Almeida na tarde desta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Os condutores não foram identificados, a carreta que pegou fogo tem placa do bitrem da cidade de Itaituba.

O motorista do caminhão Mercedes (furgão), foi socorrido e atendido no Hospital Municipal de Novo Progresso, com escoriações pelo corpo e recebeu alta médica nesta terça-feira (19).

Conforme informações de motorista via WhatSApp, a carreta colidiu de frente com o caminhão que seguia sentido Miritituba, o veículo desceu a ribanceira e pegou fogo, o motorista morreu após ser socorrido com vida, outro motorista ficou preso as ferragens, teve escoriações e passa bem.

Populares ajudaram na remoção do motorista, o trecho não tem atendimento de Corpo de Bombeiros e policia rodoviária Federal.

Atualizada ás 15:19:01 20/04/2022

19/04/2022

