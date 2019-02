Motorista passa mal, caminhão tomba e ‘carona’ morre na hora

Na manhã desta terça-feira (24), um caminhão que transportava areia tombou no quilômetro 3 da BR-010, rodovia Belém-Brasília, que liga os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, nordeste paraense.

O motorista passou mal ao volante e perdeu o controle do veículo.

No acidente, o condutor ficou bastante ferido e foi levado a um hospital da região. Já um homem que estava no “carona”, identificado como “Neguinho”, foi lançado para fora da carreta, quebrou o pescoço e morreu ainda no local.

“Neguinho” era amigo do condutor e pegou uma carona no caminhão a partir do quilômetro 14, onde ele tinha um bar.

