Bolsonaro chega em Breves, no PA, para apresentar programa social

Bolsonaro cumprimenta moradores de Breves sem usar máscara de proteção. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Presidente não usou máscara e causou aglomeração ao chegar na cidade, onde passa a noite. Ele participa de cerimônia de apresentação de projeto ‘Abrace o Marajó’ nesta sexta-feira (9).

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no fim da tarde desta quinta-feira (8) em Breves, no arquipélago do Marajó, no Pará. De carro, ele cumprimentou moradores e não usou máscara de proteção, além de provocar aglomeração, mesmo com as recomendações de proteção à Covid-19. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também esteve no local.

A comitiva seguiu até um navio da Marinha do Brasil, ancorado no centro da cidade, onde ele deve passar a noite.

Bolsonaro apresenta nesta sexta-feira (9) o programa “Abrace o Marajó” e iniciativas do governo federal e da Caixa Econômica Federal. O evento está programado para 9h, no ginásio Osvaldo Prado da Gama, na escola Miguel Bitar.

Jair Bolsonaro visita Breves, no Marajó

Jair Bolsonaro visita Breves, no Marajó

O governador Helder Barbalho (MDB) deu boas vindas ao presidente, em uma rede social, e disse que “temas como a zona franca do Marajó, com isenção de impostos federais, geração de emprego e renda, são prioridades para o desenvolvimento e melhoria do IDH”.



Governador Helder Barbalho comenta visita presidencial no Marajó. — Foto: Reprodução / Twitter

Abrace o Marajó

O programa Abrace o Marajó foi lançado no dia 3 de março, no Palácio do Planalto e foi criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com objetivo de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano.

Cerca de 500 mil pessoas vivem no arquipélago, que reúne oito municípios entre os piores IDHs do país, como Chaves, Bagre, Portel, Anajás, Afuá, Curralinho e Breves, além de Melgaço, cidade com pior índice no Brasil, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil.

Segundo o governo federal, todos os 16 municípios que formam o arquipélago devem ser contemplados pelo programa: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Por Taymã Carneiro, TV Liberal, G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...