Senador revela a chegada de agentes internacionais para dentro da Amazônia

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) manifestou preocupação com a instalação do Centro de Cooperação Polícia Internacional em Manaus, com objetivo de combater crimes ambientais e narcotráfico na Amazônia. (Foto>Reprodução)

A unidade reunirá polícias de oito países da região amazônica, e será financiada pelo Brasil.

O senador questionou os motivos pelos quais apenas o governo brasileiro assumirá os custos dessa operação.

“Deve-se considerar que, para ser eficiente, a operação será extremamente cara não apenas para mobilizar quadros qualificados, mas também porque precisará fazer uso de tecnologia sofisticada e avançada, o que significará gastos elevados.

Acresça-se a isso que, por definição, as ações desse centro se estenderão aos territórios das oito nações limítrofes, o que significará também frequentes investigações restritas a áreas fora da Faixa de Fronteira com o Brasil, inexistindo aí qualquer razão para que os custos sejam impostos somente ao Brasil”, declarou.

Plínio ressaltou que o centro também poderá receber policiais dos Estados Unidos e Europa.

Ele alertou que a criação de uma estrutura de caráter multinacional representa a introdução de agentes de outros países em território nacional, o que pode representar uma interferência e colocar em risco a segurança nacional.

“Na origem disso tudo, está uma negociação internacional. Embora a criação do centro se inspire na ação da polícia brasileira e em eventos esportivos realizados no país, como a Copa do Mundo e a Olimpíada, a decisão de implementá-lo decorre de compromissos firmados com países que participaram da Cúpula da Amazônia, em Belém.

É bom um convênio internacional, mas eles virão para dentro da Amazônia, vão morar aqui dentro, com poder de polícia dado por nós. Se isso não for interferência, não sei mais o que será. Não estou me opondo ás relações institucionais. Estou me opondo a essa carta branca que é dada”, alertou.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso com informações da Agência Senado/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2023/07:20:00

