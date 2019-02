Motorista perde controle e carro cai em vala na Avenida Brasil Em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Testemunha disse que a jovem não se machucou, que ela disse ter olhado para o celular e perdido a direção, não foi divulgado se havia mais pessoas no veiculo. [Procurada ela não foi encontrada para repassar as informações. ] No hospital não há informações sobre feridos oriundos deste acidente.

O acidente aconteceu por volta das 12h30mn desta quinta- feira (14) , nas proximidades do antigo cemitério (trecho sem pavimento) no bairro Rui Pires de Lima em Novo Progresso.

You May Also Like