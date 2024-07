MP denuncia casal por matar vizinha que se recusou a fornecer senha de wi-fi, no Pará

Clebiana Corrêa foi morta por se recusar a fornecer a senha do wi-fi, em Conceição do Araguaia. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Clebiana Correa Silva, de 41 anos, foi morta a golpes de faca no dia 23 de junho deste ano, na cidade de Conceição do Araguaia.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra um casal suspeito de matar a golpes de faca uma mulher que se recusou a fornecer a senha do Wi-Fi, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará.

A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Jairo Costa, na última quarta-feira (17), e divulgada pelo MPPA nesta segunda (22). O crime ocorreu no dia 23 de junho deste ano, em frente à casa da vítima, identificada como Clebiana Correa Silva, de 41 anos.

Para o promotor, é a própria sociedade quem vai julgar os denunciados por meio do Tribunal Popular do Júri. O casal Ivane de Silva Sousa e Manoel Edilson Flávio da Silva estão presos e, se condenados, podem pegar uma pena de 30 anos de prisão cada um.

Além de Clebiana Correa Silva, o casal ainda tentou matar a facadas outra vítima, que correu e conseguiu fugir.

O crime

No dia da morte de Clebiana, testemunhas relataram que houve um desentendimento entre ela e os suspeitos, que eram vizinhos. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, a vítima já estava morta.

Na delegacia de Conceição do Araguaia, Ivane negou que tenha desferido o golpe de faca contra a vítima, e disse que o companheiro dela é quem teria matado Clebiana.

Manoel foi preso durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil. O suspeito foi encontrado em uma área próxima fronteira entre os estados do Pará e Tocantins. O velório de Clebiana foi realizado em uma capela particular no centro de Conceição do Araguaia.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2024/07:05:25

