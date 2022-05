MP quer saber origem de 20 toneladas de carne usadas no aniversário de Parauapebas, no PA

Churrasco de fogo de chão foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siproduz), — Foto: Reprodução

Promotoria deu prazo para prefeitura apresentar informações sobre o ‘maior churrasco do mundo’, como diz a prefeitura, que ofereceu 1.200 costelas assadas.

O Ministério Público do Pará pediu explicações da prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, sobre os gastos da administração municipal nas comemorações do aniversário de 34 anos da cidade.

No dia 10 de maio, um churrasco com cerca de 20 toneladas de carne foi oferecido, de graça, aos moradores. A festa foi realizada no espaço da Feira Agropecuária do município.

A promotoria de Justiça de Parauapebas deu prazo de dez dias para que a prefeitura apresente informações sobre a origem de cerca de 1.200 costelas assadas.

Em nota, a prefeitura de Parauapebas disse que vai responder ao pedido do MPPA dentro do prazo, mas ressaltou que o churrasco não foi realizado pela prefeitura, mas sim pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município.

A comemoração foi pelos 34 anos de emancipação político-administrativa, que contou com várias ações, incluindo shows musicais e serviços de cidadania.

O churrasco de fogo de chão foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siproduz), segundo a prefeitura, que contou com a participação do Centro de Tradição Gaúcha (CTG) local, de municípios vizinhos e de outros estados.

Segundo a Prefeitura, cerca de 50 a 70 a mil pessoas compareceram para o ‘maior churrasco do mundo’, como a prefeitura do município definiu em suas redes sociais. (A informação é do G1PA_)

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível os 1.200 costelões sendo assados em um galpão armado na cidade.

Veja a nota da prefeitura de Parauapebas na íntegra:

“A Prefeitura de Parauapebas informa que preza pela transparência e atenderá a solicitação feita pelo Ministério Público. A gestão municipal declara ainda que Parauapebas completou 34 anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de maio e, para a comemoração, realizou diversas ações sociais e os tradicionais shows musicais com artistas locais e nacionais. A programação comemorativa contou também com a realização da FAP Cidadania, que ofereceu diversos serviços sociais para a população e cursos para produtores rurais, no Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira Neto. A FAP Cidadania é uma parceria de longos anos entre a Prefeitura de Parauapebas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siproduz). As comemorações dos 34 anos do município foram encerradas com o churrasco de fogo de chão, realizado pelo Siproduz, que contou com a participação do Centro de Tradição Gaúcha (CTG) local, de municípios vizinhos e de outros estados. O governo municipal ressalta que o grandioso churrasco não foi realizado pela prefeitura. Parauapebas é uma cidade composta por várias culturas brasileiras, entre elas, a gaúcha. Assim, a iniciativa da realização do churrasco oferecido pelo sindicato entrou para a programação oficial de aniversário do município.”

