MPF apura possível irregularidade em obra em aldeia visitada por Angelina Jolie e Lula

Em portaria publicada no Diário do Ministério Público Federal (MPF) na terça-feira (15), a procuradora da República Ludmila Bortoleto Monteiro instaurou um procedimento para apurar possíveis irregularidades na construção do Polo Base de Saúde na Aldeia Piaraçu, em São José do Xingu (MT). A aldeia foi visitada no início deste mês pelo presidente Lula (PT) e pela atriz norte-americana Angelina Jolie.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de São José do Xingu anunciou a construção do Polo Base de Saúde. Em nota disse que o empreendimento foi fruto de articulações feitas pelo prefeito Dr. Sandro (União) e pelo Cacique Raoni, além de outras lideranças indígenas. Disse também que é um local estratégico, com pista de pouso e condições de garantir saúde de qualidade a mais de 17 aldeias que vivem em torno da Aldeia Piaraçu.

No documento publicado na última semana, a procuradora citou uma notícia de fato, autuada em Sinop, que apontou a necessidade de “apurar denúncia sobre eventual irregularidade na instalação do Polo Base de Saúde Indígena na Aldeia Piaraçu”.

Com base nisso, ela resolveu converter a notícia de fato em procedimento administrativo, com o objetivo de acompanhar as tratativas do Poder Público para a construção/implantação do Polo Base de Saúde.

Visitas na aldeia

No último dia 2 de abril a atriz Angelina Jolie esteve na aldeia e se encontrou com o Cacique Raoni. Durante a visita ela recebeu pinturas indígenas e participou de uma celebração. A atriz é também conhecida por suas atuações em defesa de causas sociais e direitos humanos.

Já no último dia 4 o presidente Lula esteve na Aldeia Piaraçu, onde se encontrou com lideranças indígenas do Xingu, incluindo o Cacique Raoni. A visita já era esperada desde junho de 2023.

