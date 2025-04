Prefeitura de Marabá decreta luto oficial de sete dias pela morte do Papa Francisco

(Foto: Reprodução) – A medida foi anunciada pelo prefeito Toni Cunha (PL), que destacou a importância do pontífice para a comunidade católica local.

A Prefeitura de Marabá, localizada na região sudeste do Pará, decretou luto oficial de sete dias nesta segunda-feira (21/4) em homenagem ao Papa Francisco, falecido aos 88 anos no Vaticano. A medida foi anunciada pelo prefeito Toni Cunha (PL), que destacou a importância do pontífice para a comunidade católica local.

Toni Cunha, conhecido por sua ligação com a fé cristã, participou do Círio de Nazaré em Marabá no ano passado, uma das maiores manifestações religiosas da região. Em sua declaração, o prefeito ressaltou o legado de humildade e dedicação do Papa Francisco à causa dos pobres e marginalizados.

A decisão do prefeito acompanha o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também estabeleceu luto oficial de sete dias em todo o país pela morte do líder da Igreja Católica.

Durante o período de luto, as bandeiras em órgãos públicos de Marabá permanecerão hasteadas a meio mastro, e eventos oficiais poderão ser suspensos ou adiados em sinal de respeito.

