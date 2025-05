MPox: entenda mais sobre a doença e como se proteger

Embora qualquer pessoa possa contrair o vírus, alguns grupos apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença. | Gov.br

O vírus foi responsável pela morte do cantor paraense Gutto Xibatada na última semana.

Após o susto da população paraense com a morte do cantor Gutto Xibatada pela doença mpox, muitos procuram informações corretas sobre prevenção e um suposto surto do vírus, que já foi desmentido pelas Secretarias de Saúde do Pará e de Belém.

Por isso, iniciou-se uma campanha que divulgou orientações importantes sobre a mpox, doença transmissível que exige atenção e cuidados preventivos da população. De acordo com as informações oficiais, a enfermidade se propaga de diversas formas e apresenta sintomas característicos que precisam ser observados.

O secretário de Saúde de Belém, Rômulo Nina, explicou que a transmissão da mpox ocorre de pessoa para pessoa, de animais infectados para pessoas ou por meio de objetos e superfícies contaminadas que pacientes infectados tocaram.

Sintomas que indicam a doença

Entre os principais sintomas da mpox estão:

Erupções cutâneas e lesões na pele em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais;

Febre;

Dores no corpo;

Calafrios;

Exaustão;

Inchaço nos gânglios.

O período de incubação do vírus varia entre 3 a 16 dias, e a transmissão cessa apenas quando as erupções desaparecem completamente.

Grupos de Risco

Embora qualquer pessoa possa contrair o vírus, alguns grupos apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença. São eles:

Pessoas com sistema imunológico comprometido;

Gestantes;

Crianças.

Prevenção e cuidados

Para prevenir a mpox, especialistas recomendam evitar contato com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. Além disso, é importante não compartilhar objetos pessoais como toalhas e escovas de dentes, além de lavar as mãos regularmente com água e sabão.

A orientação é de sempre higienizar itens de uso diário, usar preservativos nas relações sexuais, utilizar máscaras em ambientes com pessoas suspeitas e, claro, manter isolamento social em casos suspeitos.

A recomendação é que, caso apareçam sintomas, especialmente lesões nos órgãos genitais ou outras áreas da pele, a população procure imediatamente as unidades básicas de saúde ou as UPAs.

Diagnóstico e Tratamento

No Pará, o diagnóstico oficial é realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). O tratamento consiste principalmente em medidas de suporte clínico para alívio dos sintomas e prevenção de complicações.

Alerta contra a desinformação

