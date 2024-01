Matrículas nas escolas municipais de Belém começam na segunda-feira, 8

Serviço será dividido por etapas. A primeira delas abre pré-matrícula apenas para alunos com deficiência. Novos alunos podem se inscrever a partir do dia 16.

Começa na segunda-feira (8) o período de pré-matrícula on-line para escolas públicas municipais de Belém. Nesta primeira etapa, que segue até dia 11, o serviço estará disponível apenas para estudantes com deficiência, com supervisão das equipes especializadas do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie). As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site https://prematricula.belem.pa.gov.br/. O ano letivo de 2024 começa no dia 29 de janeiro.

No período de 16 a 23 de janeiro será aberto o sistema de pré-matrícula da rede municipal de ensino de Belém – incluindo a Fundação Escola Bosque (Funbosque) – para novos estudantes. Neste mesmo período, será realizada matrícula de forma presencial para esses estudantes, incluindo o atendimento aos alunos novos das unidades de Educação do Campo, das Águas e das Florestas.

Escolas do campo

Atualmente, a rede municipal de Belém possui nove escolas do campo. No Distrito de Outeiro (Daout) há seis escolas: Milton Monte e anexo Nossa Senhora dos Navegantes; Sebastião Quaresma e anexo Santo Antônio, localizadas na ilha do Combu; EMEI Cotijuba e São José, na Ilha Grande. No Distrito de Mosqueiro (Damos) são três escolas: Madalena Travassos, Maria Clemildes e a Angelos Nascimento, localizada no território quilombola Sucurijuquara.

Ao longo de todo o ano, segue a busca ativa de estudantes que estão fora dos sistemas de ensino de Belém, na identificação das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos que estão fora da escola, ajudando-os a voltar para a sala de aula, a permanência e o aprendizado. “A diretriz da nossa gestão é nenhuma criança fora da escola, assegurando o direto à educação pública de qualidade e inclusiva”, reforça a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos.

Documentação

Para efetivar a matrícula será necessária a apresentação do CPF, medida adortada partir deste ano, que garante acesso do estudante aos benefícios sociais. Após o cadastro no site, os responsáveis devem estar com o número de protocolo do processo de matrícula e levar a documentação original e cópia: ressalva ou histórico escolar, certidão de nascimento, carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3×4, Número de Inscrição Social (NIS), carteira de vacinação das crianças, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), documento de comprovação de deficiência (se for caso).

