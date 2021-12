Mulher ateia fogo no namorado por ele demorar a voltar para casa

(Foto:Cullan Smith / Unsplash – Uma mulher foi presa na região metropolitana de Belo Horizonte após atear fogo no companheiro. O crime aconteceu em Lagoa Santa na última sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar a suspeita se revoltou por a vítima ter saído de casa nesta quinta-feira (16) e só ter chegado nesta sexta.

Rua onde ocorreu o crime no bairro Recanto da Lagoa.

A mulher disse aos polícias que ela é muito nervosa e que se revoltou com a demora do companheiro para chegar em casa e por ele estar embriagado. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois brigaram, ela pegou um copo de álcool e, “sem pensar duas vezes”, jogou no homem.

Na versão da suspeita, ela não ateou fogo no companheiro. Ela disse que ele acendeu um cigarro e por isso o corpo dele incendiou. A mulher também disse à polícia que foi ela quem apagou o incêndio jogando água no corpo da vítima.

Fonte: ISTOÉ

