Mulher atropelada por prefeito de Santarém Novo morre em hospital

Seis dias após ser internada em um hospital de Belém, Edimaria da Silva, 46 anos que foi atropelada na última quinta-feira (13) não resistiu e morreu na manhã desta terça-feira (18).

Mãe e filha foram atingidas na moto em que estava por um carro. O condutor do veículo era Laércio de Melo, prefeito de Santarém Novo que segundo testemunhas não prestou nenhuma assistência às vítimas no momento do acidente e tentou fugir.

A filha de Edimaria, Aimê Silva de 21 anos segue internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Belém. Na segunda-feira (17) familiares prestaram depoimentos na seccional da Marambaia onde está sendo investigado o caso. Segundo o sobrinho da vítima, o prefeito não prestou nenhum atendimento no momento do acidente e culpou as vítimas.

“Ele não desceu do carro, ficou se escondendo de todos para que ninguém fizesse nada e ainda disse que elas foram a culpadas de avançar o sinal e que depois do acidente saíram andando, isso é mentira. Elas ficaram muito machucadas tanto que hoje minha tia não resistiu e a gente não sabe como a filha vai ficar já que ela teve traumatismo craniano igual a mãe. Nós queremos justiça”, disse Celso sobrinho da vítima.

O acidente aconteceu por volta das 16h30 de quinta-feira (13). Edimaria da Silva, 46 anos, Aimê Silva, 21 anos, seguiam de moto rumo a casa de familiares quando o carro que vinha pela rua São Pedro avançou a preferencial, atingindo a moto das vítimas.

O prefeito Laércio de Melo foi conduzido para a Seccional Urbana da Marambaia, onde prestou depoimento e depois liberado.

Versão exposta pelo político foi contestada pela família das vítimas. “Ele tentou fugir com o carro. Meu sobrinho ia passando com o carro dele e quando ele reconheceu a motocicleta, ele parou o carro atrás do carro do cidadão e não deixou fugir. Mas visivelmente ele estava alcoolizado, foi conduzido para a delegacia da Marambaia”, concluiu Antônio.

