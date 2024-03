Mulher denuncia homem que passou a mão em partes íntimas dela enquanto saía de elevador em Fortaleza; vídeo

Mulher denuncia homem por importunação sexual em elevador de prédio comercial em Fortaleza — Foto: Reprodução

Vítima estava saindo do trabalho em prédio comercial no bairro Aldeota quando sofreu o ato. Polícia Civil investiga o caso.

Uma mulher registrou boletim de ocorrência depois de ser tocada por um homem nas partes íntimas ao sair de um elevador no local de trabalho. Imagens de câmeras de segurança do prédio comercial, em Fortaleza, flagraram o momento em que o homem aproveita que a mulher sai do elevador para tocar as nádegas da vítima.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima tem 25 anos e denunciou o crime contra a dignidade sexual, que está sendo investigado. A equipe jurídica que defende a vítima enviou nota ao g1 esclarecendo que o episódio aconteceu no dia 15 de fevereiro nas dependências de um prédio comercial no bairro Aldeota.

Por meio de vídeos, a vítima partilhou a situação nas redes sociais. As imagens passaram a circular com frequência nas redes sociais. Nos relatos, a vítima contou que havia terminado de trabalhar quando pegou o elevador para deixar o prédio comercial. O homem descia sozinho com ela no elevador. Quando a mulher saía em direção ao estacionamento, ele tocou a mulher.

No vídeo, é possível ver que a vítima ainda conseguiu olhar para o agressor antes que as portas do elevador se fechassem.

“Quando aconteceu, fiquei em choque, sem acreditar. Xinguei, chutei o elevador na porta de fora, chorei, senti raiva, me senti impotente. Eu estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não bastou pra esse maníaco. E isso é o que acontece todos os dias (se não pior) com várias mulheres por aí”, escreveu em relato na rede social.

Em outro momento, as câmeras do prédio mostram um momento em que o homem sai correndo pelo estacionamento em direção ao próprio carro. Segundo a vítima, ele estaria fugindo depois que ela começou a gritar com ele em momento posterior ao episódio do elevador.

Em nota, a equipe jurídica informa que a vítima foi “amparada por um colaborador do prédio comercial, que contribuiu na identificação do agressor”.

O g1 entrou em contato com a mulher, que afirmou estar abalada e não conseguir se pronunciar sobre o assunto no momento. No entanto, ela transmitiu uma mensagem por meio de nota da equipe jurídica.

“Ressalto que, em nome de tantas outras mulheres que são, diariamente, vítimas de situações como essas, não quero (e nem vou) deixar essa situação impune! Por isso, todas as medidas judiciais (cíveis e criminais) já estão sendo tomadas para que esse indivíduo não fique impune e que, consequentemente, seja feita justiça!”, diz a nota da Bandeira Isidoro Advogados.

O g1 não conseguiu entrar em contato com o homem denunciado até a publicação desta matéria.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que está realizando diligências sobre a denúncia.

ASSISTA O VÍDEO:

Mulher denuncia homem que passou a mão em partes íntimas dela enquanto saía de elevador em Fortaleza.

Leia mais:https://t.co/fTDiUwemYC pic.twitter.com/ilg7hjKKZ8 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 19, 2024

Fonte: Por g1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/14:31:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...