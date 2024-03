Homem mata ex-companheira e ex-sogro a facadas na frente dos filhos de 3 e 11 anos em Toledo, diz polícia

Gabrielle de Lima Rodrigues tinha 34 anos e era professora em uma escola municipal de Toledo — Foto: Prefeitura de Toledo

Gabrielle de Lima Rodrigues tinha 34 anos e era professora em uma escola municipal. Filho mais velho da vítima com o suspeito, de 11 anos, foi quem pediu socorro aos vizinhos, segundo a polícia.

Um homem, de 36 anos, matou a ex-companheira, de 34 anos, e o ex-sogro, de 61 anos, a facadas na frente dos filhos em Toledo, no oeste do Paraná, afirmou o tenente da Polícia Militar (PM) Eduardo Correa Peres nesta terça-feira (19). O crime ocorreu por volta das 23h da segunda-feira (18).

“De acordo com as testemunhas, ele teria ido até a casa da vítima, onde encontrou ela e seu ex-sogro, e começou a deferir golpes de faca contra eles. A princípio, teria uma criança de 11 anos e uma de três anos, que após o início dos relatos, foi pedir socorro na vizinhança”, informou Peres.

A mulher foi identificada como Gabrielle de Lima Rodrigues. Ela tinha 34 anos e era professora em uma escola municipal da cidade desde 2021. Em nota, a prefeitura da cidade lamentou o crime.

Segundo a polícia, a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem, que após os crimes, tentou suicídio, mas acabou preso em flagrante e sendo encaminhado sob escolta para um hospital.

Segundo a PM, Gabrielle e o suspeito estavam em processo de separação. O pai de Gabrielle foi morto ao tentar defender a filha das agressões, segundo testemunhas.

Como tudo ocorreu

A PM recebeu uma ligação às 22h35, via 190, informando que estava ocorrendo uma situação de violência doméstica e que uma criança estava pedindo socorro, afirmando que o pai estava batendo na mãe dele e dizendo que iria matá-la.

A PM foi até o local e encontrou uma equipe da Rotam. Pela janela, os policiais viram dois corpos ensanguentados na sala da casa, sendo das duas vítimas do crime.

Um vizinho informou as equipes que o suspeito saiu pelos fundos da casa. Na sequência, os policiais ouviram um barulho e perceberam que a porta da casa estava trancada, momento que arrombaram a porta e viram o suspeito com uma faca cravada no peito.

Os policiais conversaram com ele, que retirou a faca do peito e jogou no chão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado sob escolta policial para o Hospital Bom Jesus, de Toledo.

O Conselho Tutelar também foi acionado para atendimento as crianças.

A Polícia Civil investiga o caso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/14:19:07

