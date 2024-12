Mulher é agredida por homem com soco no rosto durante briga no Pará

Foto: Ilustrativa | O homem foi preso após a equipe policial ser acionada por meio de uma denúncia sobre o caso.

Nesta quinta-feira (05), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Bragança, efetuou a prisão em flagrante de um suspeito por lesão corporal em âmbito doméstico. O homem foi preso na zona bragantina, após a equipe policial ser acionada por meio de uma denúncia sobre o caso.

Na madrugada de quarta-feira (05), o suspeito havia tido uma discussão com a companheira dele e desferiu um soco no rosto dela. Além disso, foi informado que o homem já realizava a prática de agressão contra a mulher a algum tempo. Os policiais civis foram comunicados da ação criminosa e iniciaram as diligências.

O homem foi localizado e conduzido até a unidade policial para a execução das medidas necessárias e encontra-se à disposição da Justiça.

DEAM – Também é possível acionar o número 190 ou buscar atendimento presencial nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) distribuídas pelo Pará.

DEAM Virtual – A Polícia Civil do Pará (PCPA) conta com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual) para que as vítimas de violência doméstica e familiar possam registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada pelo site da PCPA (www.pc.pa.gov.br).

Disque-Denúncia – Além disso, outros meios de denúncia existentes, como o número 181, que garante a qualquer pessoa denunciar casos de violência contra a mulher anonimamente e gratuitamente; a Inteligência Artificial e Anônima chamada “Iara” pelo número de Whatsapp (91) 8115-9181.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2024/09:49:24

