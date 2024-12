Polícia Científica do Pará abre Processo Seletivo para Médicos Legistas com salário de R$ 2,4 mil

(Foto: Reprodução) – Podem concorrer candidatos com ensino superior em Medicina e registro no órgão de classe; confira

A Polícia Científica do Pará anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher quatro vagas para o cargo de Perito Médico Legista, por tempo determinado.

Podem concorrer candidatos com diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe.

As vagas são destinadas aos municípios de Itaituba (2 vagas) e Altamira (2 vagas), com remuneração de R$ 2.492,73, mais vantagens legais, e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados na seleção podem se inscrever no período das 00h01 do dia 10 de dezembro de 2024 até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2024, no site do SIPROS – PA. Vale ressaltar que não será cobrada taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise documental e curricular; e entrevista pessoal.

O Processo Seletivo terá a validade de seis meses. Já o contrato administrativo terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração.

