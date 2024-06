Mulher é encontrada morta com golpes de faca após suposto latrocínio em Capanema

(Foto: reprodução/ Redes Sociais)- Moradores encontraram a vítima na terça-feira (4/06) e na casa onde ela morava havia uma abertura no telhado.

Uma mulher identificada como Andréia foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro Guará Suco, no município de Capanema, nordeste do Pará. O caso ocorreu na terça-feira (4/06) após a mãe da vítima ir até o endereço e a encontrar caída no quarto, com marcas de facadas pelo corpo. A Polícia suspeita de latrocínio.

Segundo as informações iniciais, a casa da vítima estava completamente bagunçada, com sinais de que buscas foram feitas no local. Além disso, parte do telhado da garagem da casa foi retirado, supostamente por onde o assassino pode ter entrado. A mãe da vítima relatou que o aparelho celular de Andreia e a moto tinham sumido. As características reforçaram a linha de investigação policial sobre o latrocínio.

Pessoas que conheciam a vítima relataram que Andréia morava sozinha e trabalhava em um supermercado. Ela tinha pouco contato com vizinhos e poucas informações foram repassadas para a Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2024/12:53:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

